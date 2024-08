29 streepjeskoattatoeages (en wat se betsjutte)

In barcode is in kontrôlesysteem regele troch in optyske scanner dy't in searje fertikale rigels op in label kin lêze. It systeem waard earst brûkt yn 'e jierren 1950 en waard útfûn om produksje effisjinsje te ferbetterjen.

De betsjutting fan in barcode tattoo

In pear jier lyn, barcode tattooing waard in modieuze aktiviteit. In protte binne ferliede troch dizze populêre ferslaving. Yn it earstoan wie it in symboal fan identiteit, mar foar in protte wie it ek in soarte fan protest tsjin konsumintisme, in skerpe krityk op de konsumintemaatskippij dêr't wy yn libje, dêr't wy ússels allegear fine, kommersjele produkten en dêr't alles in priis hat. Oaren leauwe gewoan dat it in hanneling fan opstân en wetteloosheid is tsjin de maatskippij wêryn wy no libje.

Yn 'e 2000 hit tv-searje Dark Angel, makke troch James Cameron, krige de haadpersoan in barcode-tattoo op 'e efterholle, om't se in genetysk produkt wie makke om in soldaat te wêzen. Dit droech by oan de groei fan dit soarte tattoo yn dy tiid.

It symboal yn kwestje is hiel simpel. It is in searje fertikale parallelle rigels fan ferskate grutte en ferskillende ôfstannen. Der steane sifers en/of letters ûnderoan. Wy brûke dizze romte typysk om eleminten te pleatsen dy't wat wichtichs fertsjinwurdigje yn it libben fan 'e tatoeëarre persoan.

Technologyske evolúsje

Tsjintwurdich, hoewol barcode-tattoos bliuwend yn fraach binne, binne QR-koade-tattoos it populêrste. Dit is in nije manier om dingen op te nimmen of te identifisearjen mei in spesifike applikaasje op mobile apparaten.

Populariteit fan barcode tattoos

Barcode-tatoeaazjes binne in unyk en heul populêr type tatoeaazje dy't de ferbylding fan minsken de lêste jierren hat ferovere. Dizze styl fan tattoo hat symboalyske betsjutting en kin ferskate ynterpretaasjes hawwe ôfhinklik fan 'e kontekst en persoanlike foarkarren fan' e drager. Hjir binne guon fan 'e redenen wêrom barcode-tattoos sa populêr binne wurden:

Unike en styl: Barcode-tattoos binne in stylich en modern ûntwerp dat unyk kin wêze foar elk yndividu. Dit soarte tatoet kin dien wurde yn ferskate stilen en farianten, wêrtroch it populêr is ûnder tatoet-leafhawwers. Symbolyk en betsjutting: Barcodes wurde faak ferbûn mei konsumintemaatskippij en massaproduksje, dy't in krityk fan konsumintekultuer reflektearje kinne of in symboal wêze fan yndividualiteit yn 'e massamaatskippij. Dit kin in manier wêze om jo eigenheid en ûnôfhinklikens út te drukken. Persoanlike ferhalen en oantinkens: Foar guon minsken kin in barcode-tattoo in manier wêze om wichtige datums, nammen of eveneminten yn har libben te betinken troch se te assosjearjen mei konsuminteprodukten. Dit kin in manier wêze om it oantinken fan in persoan of evenemint te earjen. Boartersguod en humor: Guon minsken kieze in barcode-tattoo as in manier om har orizjinaliteit en gefoel foar humor te markearjen. Dizze styl fan tattoo kin abstrakt en mysterieus wêze, wat oandacht lûkt en ynteresse makket. Technysk ûntwerp: Barcode-tattoos fereaskje poerbêst fakmanskip en technyske útfiering om in realistysk effekt te meitsjen. Dit kin in útdaging wêze foar tattoo-artysten en oantreklik foar minsken dy't fakmanskip en profesjonaliteit wurdearje.

Barcode-tatoeaazjes kinne ferskate betsjuttingen en ynterpretaasjes hawwe foar ferskate minsken en bliuwend groeie yn populariteit fanwegen har eigenheid en symboalyske betsjutting.

Tattoo Ideeën

Dizze tattoos binne ienfâldich: tekenje gewoan skjinne linen, meast yn swart, om se te foarmjen. Guon minsken kinne lykwols dit of dat detail tafoegje, lykas in bytsje kleur of lytse foarmen (stjerren, herten ...), sels negative, yn 'e koade sels. D'r is gjin needsaak om geweldige technyk te hawwen om dit ûntwerp te berikken - mar it is wichtich dat de rigels net te ticht byinoar lizze, om't de tattoo mei de tiid syn orizjinele ûntwerp kin ferlieze.

As it giet om de meast brûkte lichemsdielen, is it gjin ferrassing dat de efterkant fan 'e hals de populêrste is, mar de polsen binne ek yn' e fraach.