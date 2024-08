170 stjer tatoeaazjes (en har betsjuttingen): 19 soarten

Stjerren hearre ta de âldste symboalen fan in protte kultueren, religys en leauwensystemen yn ús wrâld, wêrtroch dit byld ien fan 'e machtichste yn' e wrâld is. Dizze betsjuttingen kinne ek persoanlik wêze: bygelyks wolle jo miskien in stjer -tatoet krije om in spesifyk doel te symbolisearjen dat jo besykje te berikken as wat jo hawwe berikt.

Stjerren wurde faak kombineare mei oare ôfbyldings en symboalen om de betsjutting fan in yndividuele tatoet te ferbetterjen en in komplekser en ynteressanter ûntwerp te meitsjen. Star -tatoeaazjes kinne ek wurde tekene yn in styl dy't in spesifike kultuer fertsjintwurdiget troch it ôfbyld te relatearjen oan in spesifike tiid, plak, as kultuer. Hokker stjer tatoetûntwerp jo kieze, jo kinne d'r wis fan wêze dat it spesjaal en unyk sil wêze!

Skiednis fan stjer tattoos

Star tattoos hawwe in âlde en nijsgjirrige skiednis dy't útstrekt oer in protte kultueren en tiidrekken. Yn ferskate kultueren hat de stjer ferskate begripen symbolisearre lykas begelieding, beskerming, geastlike ferljochting, wiisheid en sels gelok. Hjir binne wat nijsgjirrige feiten oer de skiednis fan 'e tattoos fan' e stjer:

Âlde Egypte: De stjer wie in symboal fan godheid en geastlike ferljochting. De Egyptners brûkten de stjer as symboal fan beskerming fan it kwea en in oantinken oan it geastlike paad. Alde Griken en Romeinen: De stjer waard ferbûn mei goaden en helden. Bygelyks, de fiifpuntige stjer, of pentagram, wie in symboal fan 'e goadinne Athena. Sina: Yn 'e Sineeske kultuer waard de stjer ferbûn mei needlot en gelok. Star tattoos binne populêr west ûnder minsken dy't leauwe yn astrology. Star tattoos yn moderne kultuer: Mei de komst fan tattoos yn 'e westerske kultuer is de stjer in populêr motyf wurden. It wurdt faak ferbûn mei dreamen, hope en begearten. Sokke tattoos kinne ferskate stilen en betsjuttingen hawwe ôfhinklik fan it ûntwerp en kontekst.

Star tattoos kinne dien wurde yn in ferskaat oan stilen, fan ienfâldich en minimalistysk oant kompleks en kleurich. Se kinne ferskillende betsjuttingen hawwe foar ferskate minsken, wjerspegelje har leauwen, dreamen en libbenspaad.

De betsjutting fan 'e stjer tatoet

Yn 't algemien sille de measte populêrere stjerûntwerpen de folgjende betsjuttingen hawwe:

Begearen

Berik

Súkses

Goeie lok

Unykheid

Challenge

Lykwicht

Yndividualiteit

Survive boarstkanker

Lid fan 'e marine as kustwacht

Fideospul -entûsjast

Religieuze transformaasje / leauwe

Fariaasjes fan stjertekeningen

1. Lytse stjer tatoet

In tatoeëring mei in lytse stjer kin in protte sin meitsje - de stjer is ommers ien fan 'e wichtichste symboalen fan kultueren en religys yn' e wrâld! Fonkeljende effekten tafoegje kin jo flamboyante persoanlikheid sjen litte of sjen litte dat jo wat wichtich of sinfol yn jo libben hawwe dien.

2. Tattoo fan in sjitterij of komeet.

Fallende stjerren as kometen, om it goed te sizzen, binne faaks symboalen fan gelok. Dêrom kin in stjer -tatoetûntwerp in teken wêze fan jo gelok.

3. Tattoo Filipynske sinne en stjerren (trije stjerren en ien sinne).

Dizze ôfbylding, dy't ferskynt op 'e flagge fan' e Filipinen, is in tatoeaazje populêr by minsken fan Filipynske komôf of erfgoed ... Yn dit byld hat de sinne acht stralen, elk fertsjintwurdiget in provinsje op 'e Filipinen, en elk fan' e trije stjerren fertsjintwurdiget ien fan 'e trije grutte eilângroepen op' e Filipinen.

4. Tattoo yn 'e foarm fan in Keltyske stjer.

Lykas tribalstertatoeages, binne Keltyske stjer -tatoeaazjes in miks fan twa klassike tatoeale -eleminten - stjerren en Keltyske styl - yn ien grut ûntwerp. Mei in Keltysk-ynspireare stjerretatoo kinne jo jo erfgoed fertsjintwurdigje of de betsjutting fan ûnderlinge ferbining en ûneinichheid markearje mei in spesjale Keltysk-ynspireare weef.

5. Reade en swarte seestatoe.

Ien fan 'e meast foarkommende tatoeaazjes fan kleurstjerren is dy mei reade en swarte stjer dy't heul populêr is by de US Navy en Coast Guard. Dit bysûndere stjerûntwerp kombinearret de fiifpuntige stjerfoarm fan 'e Amerikaanske flagge mei de wikseljende swarte en reade kompaskleuren fûn op nautyske kaarten. Dizze stjer -tatoet symbolisearret ek it weromkommen fan 'e fermiste seeman.

6. Tattoo rôze stjer.

De tatoe fan 'e rôze stjer symbolisearret faaks de striid fan in persoan mei boarstkanker en is in geweldich alternatyf foar de tradisjonele tatoet mei roze lint. Fansels, as ôfwiksele mei swart, yn 'e styl fan in seester -tatoet, wurdt de rôze stjer hast "punkrock" as "alternatyf" symboal fan' e slach mei boarstkanker, wêrtroch de stjer -tatoet in unike draai jout. ûntwerpe.

7. Tattoo mei in pearse stjer.

In pearse stjerretatoo is ien manier om jo persoanlikheid te fertsjintwurdigjen fia de kleur en natuerlike symbolyk fan 'e stjer. Paars is in kombinaasje fan 'e fûle enerzjy fan read en de rêstige stabiliteit fan blau; Sa fertsjintwurdiget pears in balâns fan eleminten en emoasjes. Dit is miskien net de natuerlike steat fan 'e measte minsken, mar de stjer personifiseart foaral winsken en ambysjes. Dit is de reden wêrom't de kombineare symbolyk fan 'e balâns fan pears en de natuerlike winsk fan' e stjer dit ûntwerp de perfekte tatoet makket foar wa't op syk is nei gemoedsrêst en lykwicht.

8. Tattoo -stjerren en sebra.

Yn dieresymbolyk belichet sebra lykwicht, yndividualiteit en frijheid. De littekens litte it ferbergje yn it hege gers fan 'e Afrikaanske flakten, ferbergje foar rôfdieren en it beskermjen fan it bist jaan. Wa't hopet de machtige symbolyk fan dit dier te kombinearjen mei de like machtige symbolyk fan 'e stjer, kin dit op ferskate manieren dwaan.

9. Flinter en stjer tatoet

Flinters wurde faak sjoen as symboalen fan werberte; dêrom kin de assosjaasje fan dizze metamorfosearjende ynsekten mei de stjerren in unyk byld meitsje dat sawol wedergeboorte as it stribjen nei bepaalde doelen sil symbolisearje fertsjintwurdige troch de stjerren.

10. Tattoos fan stjerren en wolken.

Wolken symbolisearje ferskate dingen. в oars kultueren en mytologyen. Bygelyks, yn 'e Grykske en Romeinske mytology, wolken wiene it hûs fan' e goaden, en in protte minsken leauwe hjoed dat wolken mislearjen of driigjend gefaar symbolisearje. Ofhinklik fan wat jo wolle dat de wolken fertsjintwurdigje, sille jo stjer- en wolktatoeages lykwols ien fan in protte ferskillende betsjuttingen hawwe. Bygelyks, in tekening mei stjerren yn in loft fol stoarmwolken sil sjen litte dat jo troch drege tiden binne gien om jo doelen te berikken. In oar ûntwerp, dat helder giele stjerren hat op in fjild fan wite wolken, soe betsjutte dat dejingen dy't jo binne ferlern yn in bettere wrâld binne.

11. Tattooblom en stjer.

Blommen kinne groei en ûntwikkeling symbolisearje; dêrom is it opnimmen fan dizze ôfbylding yn in stjer -tatoetûntwerp in geweldige manier om in betsjuttingsnivo ta te foegjen. Stjerren wurde faak brûkt om doelen en ambysjes te fertsjintwurdigjen, sadat it kombinearjen fan de twa de persoanlike groei kin reflektearje dy't jo hawwe berikt nei jo doelen. Bygelyks, lelies fertsjintwurdigje fruchtberens yn âlde Grykske en Egyptyske kultueren ; Dêrom kin in tekening fan in lelie en in stjer in frou en har bern fertsjintwurdigje.

12. Skull and star tattoo

Dizze tatoet kin symbolisearje it oerwinnen fan 'e dea as it oerwinnen fan trauma, om't de skedel faaks de dea symbolisearret en de stjer de útfiering fan in drege taak symbolisearret. In oare tekening kin de ferneamde pirateflagge sjen litte, in skedel ôfbylde op in stjer yn nautyske styl: it kin de dualiteit fan krêften iepenbierje dy't ús libben bestjoere: de winsk nei frijheid as de ferfolling fan wat fan ús wurdt ferwachte.

13. Fairy en stjer tattoo

Dizze stjer -tatoet kin frij froulik wêze en toant faaks de ferbylding fan 'e drager as winsk foar in bettere wurklikheid. In mooglike mearke- en stjertekening kin in mearke fertsjintwurdigje dy't op in heulende moanne sit mei fonkeljende stjerren foar har: it feit dat de mearke langst nei wat mear koe wurde sjoen op har ferlege gesicht, en de stjerren soene syn dream fan 'e takomst symbolisearje . In oar fantastysk tattoo -ûntwerp is in mearke dy't tusken de stjerren fljocht om sjen te litten dat jo leauwe yn josels en yn jo foarútgong nei jo doelen.

14. Tattoo hert en stjer

In hert- en stjer -tatoet is in bysûnder grappige, positive en hearlike útspraak foar de wrâld: it libben is moai en jo sjogge it bêste yn dingen en minsken!

15. Tattoo mei in stjer en lisa.

It tafoegjen fan stjerren oan in krûptatoet kin d'r betsjutting en fisuele belangstelling oan tafoegje. D'r binne ferskate manieren om stjerren ta te foegjen oan in klimmende plantûntwerp; bygelyks, yn plak fan blêden as blommen kinne jo stjerren pleatse op 'e plant: dit kin de doelen oanjaan dy't jo hawwe berikt. Dizze tatoet kin oer de jierren wurde bywurke om al jo foarútgong te reflektearjen!

16. Tattoo stjer en dobbelstiennen.

Dobbeljes kinne bets, risiko en gelok symbolisearje. ... In dobbelstatoe njonken in seester kin in typysk ûntwerp wêze yn maritime kultuer: in protte seelju, piraten en marineoffisieren spile dobbelstiennen en oare spielspultsjes om de tiid fuort te setten op lange reizen.

17. Cross and star tattoo

It krijen fan in krús- en stjer -tatoet kin in geweldige manier wêze om in leafste te ûnthâlden dy't jo ferlern hawwe en jo leauwe oan te jaan dat jo op in dei opnij sille wurde ferienige (lykas it kristlike byld fan it krús). Ien manier om dizze tatoet te personalisearjen is it tafoegjen fan de inisjalen as bertedatum fan elke persoan binnen of om 'e stjer, of in berjocht pleatse lykas "Rêst yn frede" skreaun ûnder it krús.

18. Tattoo Star fan David

Davidster - in wichtich symboal fan it joadendom. Yn Nazi -Dútslân waarden joaden ferplichte dit symboal oan har klean te naaien, sadat se op elk momint kinne wurde identifisearre. Dit is de perfekte tatoet foar elkenien dy't har Joadske leauwen sjen wol. It kin maklik wurde personaliseare om jo persoanlik leauwen en de ynhâld fan jo oertsjûgingen te toanen. Bygelyks, in unyk tattoo -ûntwerp fan Star of David kin in Hebrieusk letter wêze as in koart wurd yn in stjer. It kin in wurd of idee wêze dat foar jo wichtich is, as de inisjalen fan ien dy't jo kwyt binne.

19. Tattoo Flaming Star

Fjoer kin agresje, grime, winsk, transformaasje en feroaring oanjaan, lykas jo winsk om jo doelen foar elke priis te berikken. De kombinaasje fan stjerren en flammen yn in tattoo -ûntwerp kin oantoane dat jo jo eigen súkses hawwe berikt, of dat jo troch de flam fan it libben binne gien en noch sterker binne dan foarhinne.