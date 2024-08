Ingel nûmer 23

Ingel nûmer 23 is opboud út de attributen en enerzjy fan nûmers 2 en 3. Angel nûmer twa jout inoar trillings fan lykwicht en dualiteit (dualiteit), gearwurking, gearwurking en diplomasy, fertrouwen en hope, tsjinst en tsjinst oan hegere doelen, ien syn bestimming en geastlike missy. It nûmer trije, op syn beurt, jout de enerzjy fan ûntwikkeling en groei, freugde en optimisme, sels-ekspresje, stipe en help, kreativiteit, ferfolling fan begearten en attraksje fan dreamen. It nûmer 3 ferwiist ek nei de opsteande masters. Dit alles makket de kombinaasje fan 'e nûmers 2 en 3, it meitsjen fan it ingelnûmer 23, resonearje mei de enerzjy fan karisma, kommunikaasje, dualiteit en gesellichheid. It nûmer 23 kin ek wurde assosjearre mei de trilling fan it ingelnûmer 5 (2 + 3 = 5).

Ingel nûmer 23 draacht in berjocht om jo oan te moedigjen om jo natuerlike talinten, feardigens en kreativiteit te begjinnen te brûken om wille en lok te bringen yn it libben fan oaren, lykas jo eigen. Wês altyd earlik yn it omgean mei oaren, ferbergje neat, slach net om 'e bush. Jo earlikens en advys yn petear, benammen oer wichtige ûnderwerpen, sille altyd wurdearre wurde en goed ûntfongen. Besykje mei oprjochtens en goed advys en oare goede dieden oaren te helpen yn jo deistich libben. Wat jo elke dei oan it universum jouwe, komt werom nei jo, dus hâld in positive hâlding en in optimistyske útsjoch oer dingen, en dit sil jo libben altyd fol meitsje mei harmony en lykwicht.

Ingel nûmer 23 is foar jo om te witten dat de Angels en Ascended Masters jo helpe troch jo te helpen jo leauwen en fertrouwen yn 'e Enerzjy fan it Universe te behâlden. Bliuw wurkje om jo dreamen elke dei wier te meitsjen en brûk de wet fan attraksje om jo heechste doelen te berikken en jo winsken en aspiraasjes te ferfoljen. As jo ​​​​ea yn twifel fiele, freegje jo ingels om stipe en begelieding yn 'e rjochting dy't jo moatte gean. Wês der wis fan dat jo op elk momint om help kinne freegje. Ingels binne der altyd foar jo, sels as jo it soms ferjitte.

It nûmer 23 is ek in herinnering dat Angels, Archangels en Ascended Masters altyd beskikber binne, as alles wat jo nedich binne stipe of help is - freegje gewoan. Unthâld dat jo net alles sels moatte dwaan.

Namaste.