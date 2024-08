Dizze post-simmer-detox is de herstart dy't jo hûd nedich is foar de hjerst

Ek al duorret de simmer technysk oant ein septimber, lit ús it sizze, elkenien nimt offisjeel ôfskied fan it seizoen nei de dei fan de Arbeid. Top fan 'e to-do list foar hjerstprep? Jou ús hûd wat heul nedich leafde nei it seizoen fan simmerferlof. Tink oan: faak mislearrings yn swimbaden mei chloor, trije moannen fan alles rôze en miskien sels te folle sunbathing. Hoewol't wy binne yn goed fertrouwen tapast sunscreen hiele simmer, dingen lykas ferstoppe poarjes, droege hûd, sinne skea en chapped lippen binne faak in soarch oan 'e ein fan augustus. Gelokkich is alles wat it nimt om jo teint te resetten in pear feroaringen oan jo hjoeddeistige simmerfersoargingsroutine. In bytsje begelieding nedich? Lês fierder foar tips oer hoe't jo jo hûd nei de simmer skjinmeitsje.

Djip skjinne poaren

Nei moannen fan hyt, fochtich waar, hawwe jo wierskynlik opmurken dat swit, smoargens en oalje op it oerflak fan jo hûd opboud binne. Jo swit, mingd mei make-up en fersmoarging, kin in tol nimme op jo gesicht en ferstoppe poaren feroarsaakje. Om it uterlik fan poaren te ferbetterjen en breakouts te foarkommen, reinigje jo gesicht mei in reinigend masker. Ien fan ús favoriten is Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, dat is formulearre mei Amazonian White Clay om de hûd te helpen te reinigjen, ûnreinheden út te lûken, talgproduksje te ferminderjen en poarjes sichtber oan te spannen.

Moisturize, moisturize, moisturize

Serieus, wy binne serieus. Wy hawwe it oer nachtcrèmes, deicremes, SPF-crèmes, oaljes, lichemscrèmes ... hoe mear hoe better. Chlor, sâlt wetter, en UV-strielen kinne jo hûd útdroegje, dus wês net bang om in fochtiger oan te bringen. CeraVe Moisturizing Cream hat in rike, mar net-vette tekstuer en is infused mei foardielige yngrediïnten lykas hydraterende hyaluronsäure en ceramides om te helpen de natuerlike barrière fan 'e hûd te reparearjen en te behâlden. It kin ek brûkt wurde op it gesicht en lichem.

Reparearje alle besteande sinne skea

Sadree't jo simmergloed begjint te ferdwinen, kinne jo begjinne te merken wat tekens fan sinne skea - tink oan nije sproeten, donkere flekken, of oneffen hûdtone. Spitigernôch kinne jo de skea feroarsake troch UV-strielen net weromdraaie (dêrom is it sa wichtich om deistich sinneskerm oan te bringen), mar jo kinne helpe om de sichtbere tekens fan sinneskea op it oerflak fan 'e hûd te minimalisearjen mei in vitamin C-serum lykas La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Gesichtsserum.

Brûk anty-oksidanten en sunscreen

Sinneskea kin it hiele jier barre, sels yn 'e hjerst en winter, dus net oerslaan sinneskerm. Besjoch La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 foar maksimale beskerming en is geskikt foar alle hûdtypen, ynklusyf gefoelich. Foar tafoege beskerming tsjin miljeu-agressors en it minimalisearjen fan de sichtbere tekens fan fergrizing, kombinearje jo sinneskerm mei in antyoksidant-ryk serum lykas SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliate dyn hûd

Peeling is altyd wichtich, mar foaral nedich as jo besykje jo hûd werom te setten nei in lang, sweaty seizoen. Ien fan ús favoriten is de ZO Skin Health hûdfernijingspads. It is in gemyske peeling dy't deade hûdsellen ferwideret fan it oerflak fan 'e hûd, ferminderet oerstallige oalje, wylst it de hûd kalmearret en kalmearret. Foar it lichem besykje Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Dizze noflike lichemsscrub ferwideret effektyf deade hûdsellen fan it oerflak fan 'e hûd sûnder it te oerdroege. Mei peelingende dieltsjes fan abrikooskernels en emollients wurdt de hûd sêft en glêd.

Behannelje dysels

Bestride droege lippen troch in peelingende lipscrub yn jo routine op te nimmen om te helpen fan droege, flakke hûd op jo lippen kwyt te reitsjen en har ta te rieden op fierdere hydrataasje. Nei it eksfoliearjen fan jo lippen, jou se it focht dat se nedich binne mei in voedende lippenbalsem, stok, kleur (wat jo ek leaver hawwe) dy't yngrediïnten omfettet lykas vitamine E, oaljes of aloë vera. Besykje bygelyks Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, formulearre mei vitamine E, acacia-huning, bijenwaaks en rosehip sied oalje om it uterlik fan fyne linen en rimpels om 'e lippen te ferminderjen, sadat se glêd, hydrateare en plomp litte.